https://static.news.ru/photo/02b3933a-3ba0-11ea-898c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить до 1 октября предложения, направленные на улучшение адаптации и интеграции мигрантов.

Подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения по повышению эффективности реализации мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

Кроме того, ряд президентских поручений направлен на сохранение этнокультурного многообразия России и подготовку педработников для преподавания родного языка коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как писал NEWS.ru, чаще всего мигранты приезжают работать в Москву. На территории столицы в январе—сентябре 2019 года действовало 335,5 тыс. трудовых патентов. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (в совокупности 190 тыс. патентов) и Московская область (168,2 тыс.). В пятёрку наиболее популярных у мигрантов регионов входят Краснодарский край (34,9 тыс. патентов) и Свердловская область (31,8 тыс.). При этом реже всего иностранцы приезжают трудиться в Туву (143 патента) и Марий Эл (255), а также в Ненецкий автономный округ (422).