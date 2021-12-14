Путин поручил удвоить ковидные надбавки медикам за дежурства в праздники

Президент России Владимир Путин поручил удвоить надбавки медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, за дежурства в новогодние каникулы. Об этом он заявил в эфире «России 24» в рамках совещания с членами правительства, отвечая на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о поддержании кадровых ресурсов.

Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере, — сказал Путин.

Он добавил, что сейчас ситуация с COVID-19 не такая сложная, как была в январе этого года, однако люди всё равно работают в условиях больших нагрузок.

Глава Минфина Антон Силуанов ответил лидеру страны, что у правительства есть возможность произвести такие выплаты. По его словам, на данные цели потребуется чуть более 8 млрд рублей.

Ранее главный врач одной из региональных служб скорой помощи в разговоре с NEWS.ru заявил, что с учётом коронавирусных надбавок фельдшеры начали получать «прилично». Главврач уточнил, что в месяц «может получиться 50–60 тысяч рублей». При этом он признал, что люди уже не готовы вернуться на прежний, доковидный, уровень оплаты труда. Эксперты прогнозируют, что финансовый откат имеет все шансы обернуться настоящим коллапсом для отрасли — массовым увольнением медработников.