https://static.news.ru/photo/b2633148-2726-11ea-8d58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поручил продолжить работу по снижению ставок ипотечных кредитов.

Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, хороший показатель, — цитирует ТАСС Путина.

Президент попросил Минфин, Центробанк и профильные ведомства наблюдать за этим процессом «самым внимательным образом».

Как писал NEWS.ru, ранее Путин на этом же заседании заявил, что в 2019 году около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках мер по развитию демографии: это выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека, погашение части ипотеки для многодетных семей, масштабная ясельная программа.