Сергей Шойгу и Владимир Путин Сергей Шойгу и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу разработать идеи для увековечения памяти о подвиге советской разведчицы Софьи Аракчеевой.

На разработку проекта выделили время до 1 февраля.

Министерству обороны Российской Федерации представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда «Знаменский» С.А. Аракчеевой, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее, на ежегодной конференции президента России Владимира Путина, журналистка обратилась к лидеру с просьбой присвоить звание Героя России разведчице. Президент пообещал дать соответствующие указания и подробно изучить архивы.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Прокопьеву.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях