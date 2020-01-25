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Эксперты утверждают, что современные и сложные моторы прогреваются дольше. Время прогрева зависит от силы ветра и температуры воздуха, нагрузки на двигатель и частоты вращения коленвала и многих других факторов.

Конструктивные особенности агрегата также влияют на скорость прогрева. Эксперты журнала «За рулём» отмечают, что атмосферник греется быстрее турбированного двигателя, а бензиновый гораздо легче прогреть, чем дизельный. При этом V-образный мотор...