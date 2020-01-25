https://static.news.ru/photo/0685182e-3f6c-11ea-ad80-fa163e074e61_660.jpgСергей Шойгу и Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу разработать идеи для увековечения памяти о подвиге советской разведчицы Софьи Аракчеевой.
На разработку проекта выделили время до 1 февраля.
Министерству обороны Российской Федерации представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда «Знаменский» С.А. Аракчеевой, — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее, на ежегодной конференции президента России Владимира Путина, журналистка обратилась к лидеру с просьбой присвоить звание Героя России разведчице. Президент пообещал дать соответствующие указания и подробно изучить архивы.
Как сообщал NEWS.ru, в ноябре 2019 года Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Прокопьеву.