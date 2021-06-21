Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий потопа в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что по указанию президента глава республики Сергей Аксёнов будет «самым активным образом принимать решение в этих работах». Также указ Путина коснулся главы МЧС Евгения Зиничева — ему предписано увеличить группировку и принять меры для экстренного устранения последствий разгула стихии.

По словам Пескова, Крым получит всю необходимую помощь. Осуществлять контроль за исполнением санитарно-эпидемиологических мер будет вице-премьер Татьяна Голикова.

На текущий момент, как рассказали в Минобороны, в Крыму для ликвидации последствий наводнения задействованы около 21 тысячи человек, 1367 машин и спецтехники.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, на следующий день во власти стихии оказалась Ялта. В городе реки вышли из берегов, были подтоплены улицы и дома.

Ранее стало известно, что Ялта начинает возвращаться к нормальной жизни после удара стихии. При этом остаются ещё проблемы, связанные с повреждениями инфраструктуры, водоснабжением и подачей электроэнергии в жилые дома.