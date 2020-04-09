Путин поручил сформировать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3ec76fd8-7b04-11ea-8652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин распорядился создать общий ресурс — Инфоцентр — по контролю за ситуацией с коронавирусом нового типа в России. Ведомство призвано своевременно обновлять данные о борьбе с инфекцией.

Поручение направлено кабмину, высокопоставленным чиновникам, полпредам президента и руководителям муниципалитетов, говорится на сайте Кремля. Ответственными лицами назначены премьер Михаил Мишустин и главы субъектов.

Кроме того, Путин потребовал провести инвентаризацию медорганизаций для оценки их готовности к оказанию помощи заразившимся коронавирусом.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели свыше 358 тысяч. В России за минувшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число пациентов достигло 11 917 в 82 регионах. За весь период умерли 94 человека, выздоровели 795.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин дал задание правительству предусмотреть финансовую поддержку региональных бюджетов в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам его совещания с полномочными представителями в федеральных округах.