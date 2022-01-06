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Путин поручил представить идеи по выдаче лекарств тяжелобольным детям

Путин поручил кабмину представить предложения о медпрепаратах для тяжелобольных детей
10:56, 06 января 2022
Путин поручил представить идеи по выдаче лекарств тяжелобольным детям Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать предложения об обеспечении необходимыми лекарствами тяжелобольных детей, в том числе после достижения ими 18-летия. Идеи необходимо подготовить до 15 февраля, сообщила пресс-служба Кремля. Речь идёт о предоставлении больным лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств для реабилитации, а также об оказании им медпомощи.

Согласно поручению главы государства, дети с тяжёлыми заболеваниями с 2022 года должны быть обеспечены медпрепаратами. Также предлагается поэтапно увеличивать возраст таких больных.

Правительству РФ <...> представить предложения об обеспечении, начиная с 2022 года, в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент ранее сообщил, что в стране был создан фонд «Круг добра» с целью расширить число людей, которые нуждаются в поддержке в лечении спинальной мышечной атрофии (СМА).

Глава государства отметил, что власти увеличат возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд «Круг добра». Пока что организация предоставляет препараты только несовершеннолетним пациентам.

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