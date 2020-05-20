Путин поручил Роспотребнадзору следить за эпидситуацией в Дагестане

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Президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору осуществлять непрерывный мониторинг эпидемиологической ситуации в Дагестане.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Роспотребнадзор, согласно поручению главы государства, также должен выработать рекомендации по мерам, которые необходимо предпринять в Дагестане для упреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Почти 60% инфицированных COVID-19 жителей Дагестана находятся в тяжёлом состоянии, а доля заразившихся старше 60 лет вдвое выше, чем в среднем по России. Как писал NEWS.ru, 18 мая муфтий республики Ахмад Абдулаев на совещании с президентом заявил, что за время пандемии коронавируса в Дагестане умерли 50 медицинских работников.