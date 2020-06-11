Путин поручил разработать требования к работе школ в условиях COVID-19

Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения разработают требования к работе школ в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения России и органами исполнительной власти субъектов РФ разработать санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), — говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Кремля.
Кроме того, ведомства разработают требования к организации летнего отдыха для детей, а также к проведению ЕГЭ.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр просвещения Сергей Кравцов назначены ответственными за выполнение этого поручения. Доклад должен быть готов к 30 июня 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, месяцы режима самоизоляции и дистанционного обучения не должны повлиять на готовность выпускников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом психологические трудности могут проявиться только у некоторых школьников.
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