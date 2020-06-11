Путин поручил разработать требования к работе школ в условиях COVID-19

https://static.news.ru/photo/107ac6a0-ac07-11ea-b013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look

Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения разработают требования к работе школ в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения России и органами исполнительной власти субъектов РФ разработать санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), — говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, ведомства разработают требования к организации летнего отдыха для детей, а также к проведению ЕГЭ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр просвещения Сергей Кравцов назначены ответственными за выполнение этого поручения. Доклад должен быть готов к 30 июня 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, месяцы режима самоизоляции и дистанционного обучения не должны повлиять на готовность выпускников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом психологические трудности могут проявиться только у некоторых школьников.