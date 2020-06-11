Путин поручил разработать меры поддержки занятости студентов

https://static.news.ru/photo/d1664266-ac04-11ea-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Разработать меры поддержки занятости студентов поручил президент России Владимир Путин. Срок исполнения —до 1 октября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента, поручение дано Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруду, Минсельхозу. В разработке примет участие и молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, и обеспечить его реализацию, — цитирует агентство текст поручения.

Отмечается, что при этом будет предусмотрено привлечение обучающихся в летний период 2020 года к оплачиваемой работе. К сферам, где студенты могут приложить свои знания и умения относятся организация отдыха и оздоровления детей, сельское хозяйство, информационно-телекоммуникационные технологии и инженерное дело.

Как писал NEWS.ru, больше половины выпускников российских вузов хотели бы работать удалённо, имея при этом возможность приходить в офис. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» со ссылкой на результаты исследования, которое было проведено совместно с ГК «ЭФКО».