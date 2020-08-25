Путин поручил разработать график организации горячего питания в школах

https://static.news.ru/photo/64d974fa-e6ca-11ea-8ea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать и утвердить поэтапный график мероприятий по организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Об этом говорится в списке поручений по итогам совещания главы государства с членами правительства.

При этом Путин потребовал сделать разбивку по субъектам и общеобразовательным организациям, которых Роспотребнадзор признал не готовыми к реализации мероприятий по состоянию на 15 августа.

На выполнение поручения президент дал срок до 1 октября. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов.

Наряду с этим правительство должно будет осуществлять постоянный мониторинг организации и обеспечения школьников бесплатным горячим питанием, в том числе и в малокомплектных образовательных учреждения. Докладывать о проведённой работе кабмин обязан каждые полгода, сообщается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин подписал указ о выделении 22 млрд рублей на бесплатное горячее питание для школьников. В 2021 году на эти цели будет выделено 43,6 млрд рублей и столько же в 2022-м.