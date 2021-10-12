Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки россиян

Президент России Владимир Путин поручил разработать в течение месяца дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. В частности, глава государства предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции, сообщает РИА Новости.

Как заявил лидер страны, социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в новом году также должны быть проиндексированы по фактической инфляции за предыдущий год.

Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей, — сказал президент на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Путин подчеркнул, что в России необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и до окончания ребёнком школы. По его словам, эту систему уже начали формировать, работа идёт поэтапно, каждый шаг обеспечен возможностями безусловного финансирования.

Президент также добавил, что на социальную поддержку россиян в три предстоящие года власти намерены направить 41,5 трлн рублей.

Ранее правительство одобрило законопроект Минтруда, предлагающий передать назначение 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России. Таким образом, с нового года власти упростят выплаты пособий в четырёх группах мер поддержки, которые затрагивают 2,083 млн граждан.

В первую попадают пособия по беременности, выплаты жёнам военнослужащих, семьям с детьми, а также пособия при рождении ребёнка. Во второй группе — компенсация страховой премии инвалидам, в третьей — выплаты пострадавшим от радиации. В четвёртой — денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и затем реабилитированным.