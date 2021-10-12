Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки россиян
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
15:40, 12 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил разработать в течение месяца дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. В частности, глава государства предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции, сообщает РИА Новости.
Как заявил лидер страны, социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, в новом году также должны быть проиндексированы по фактической инфляции за предыдущий год.
Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей, — сказал президент на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
Путин подчеркнул, что в России необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и до окончания ребёнком школы. По его словам, эту систему уже начали формировать, работа идёт поэтапно, каждый шаг обеспечен возможностями безусловного финансирования.
Президент также добавил, что на социальную поддержку россиян втри предстоящие года власти намерены направить 41,5 трлн рублей.
Ранее правительство одобрило законопроект Минтруда, предлагающий передать назначение 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России. Таким образом, с нового года власти упростят выплаты пособий в четырёх группах мер поддержки, которые затрагивают 2,083 млн граждан.
В первую попадают пособия по беременности, выплаты жёнам военнослужащих, семьям с детьми, а также пособия при рождении ребёнка. Во второй группе — компенсация страховой премии инвалидам, в третьей — выплаты пострадавшим от радиации. В четвёртой — денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и затем реабилитированным.