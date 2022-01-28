Путин поручил рассмотреть возможность компенсировать сиротам долги по ЖКХ

Президент России Владимир Путин посчитал необходимым найти возможность для предоставления детям-сиротам компенсации за погашение задолженности за услуги ЖКХ в определённых ситуациях. На подготовку предложений глава государства выделил срок в полгода — до 1 июня.

Правительству РФ рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов предложения <...>, касающиеся предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации для погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, образовавшейся в период, когда они не имели возможности пользоваться ранее занимаемыми жилыми помещениями, в том числе в связи с установлением над ними опеки или попечительства, помещением их под надзор в организации для детей-сирот <...> либо получением ими профессионального образования, — сказано в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

В документе указано, что при необходимости требуется предоставить предложения о внесении изменений в законодательство страны. Для выполнения данной задачи Путин выделил срок в полгода — до 1 июня 2022 года. Ответственными он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов.

Ранее Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человек заявил, что необходимо обеспечить права детей-сирот. Он также отметил, что требуется исключить любые манипуляции и пользование их льготами.