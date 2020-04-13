Путин поручил рассмотреть вопрос о Дне преподавателя высшей школы

Вопрос об установлении в России Дня преподавателя высшей школы поручил рассмотреть президент РФ Владимир Путин.
Рассмотреть вопрос об установлении в Российской Федерации профессионального праздника — Дня преподавателя высшей школы, —
цитируетего РИА Новости.
Отмечается, что вопрос должен быть рассмотрен Минобрнауки совместно с Общественной палатой Российской Федерации до 1 июня.
Ранее NEWS.ru писал, что пятая часть (19,5%) преподавателей в высших образовательных учреждениях России — люди старше 65 лет.
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