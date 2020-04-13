Путин поручил рассмотреть вопрос о Дне преподавателя высшей школы

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Телеведущий Владимир Соловьёв с иронией отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в его государстве нет умерших от коронавирусной инфекции.

Тогда можно сказать, что никто в мире вообще не умер от COVID-19, — заявил журналист в эфире Соловьёв Live. Ранее Лукашенко сообщил, что люди, заболевшие коронавирусом в Белоруссии, умирают от...