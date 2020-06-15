Путин допустил донастройку программы льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/6876c17a-af08-11ea-a93d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России должны обсудить предварительные итоги программы льготной ипотеки под 6,5% и оценить целесообразность её донастройки. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в условиях пандемии важно, чтобы люди не откладывали свои планы по приобретению жилья в долгий ящик.

Поэтому мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить, — цитирует российского лидера ТАСС.

Путин также предложил оценить эффективность реализации других мер поддержки, в частности, семей с детьми, безработных и самозанятых. Он отметил также востребованность безвозмездных субсидий на поддержку занятости в мае и июне, которые направляются пострадавшим отраслям экономики.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. На эту программу власти выделят около 6 млрд рублей. Оформить её можно будет до 1 ноября 2020 года. Программа распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заём.

Ранее в Сбербанке сообщили, что число поступающих заявок на ипотечные кредиты выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом заявил зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Попов. Эксперт связал ажиотажный спрос с возможностью получить кредит на льготных условиях, писал NEWS.ru.