Путин поручил провести инвентаризацию медицинских организаций

https://static.news.ru/photo/07419d4e-7b00-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов провести инвентаризацию медорганизаций для оценки их готовности к оказанию помощи заразившимся коронавирусом.

Глава государства потребовал создать в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) единую базу данных о состоянии и готовности медицинских организаций и обеспечить её постоянное обновление.

Кабмину и главам регионов также поручено принять меры по укомплектованию медорганизаций персоналом, предусмотреть при необходимости перепрофилирование врачей и обеспечить организацию их обучения.

Отчитываться о проделанной работе правительство и власти субъектов должны будут еженедельно, сообщается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что президент поручил кабмину предусмотреть финансовую поддержку региональных бюджетов в ситуации с распространением коронавируса. При этом предварительно должна быть проведена оценка реальной потребности того или иного региона в дополнительных бюджетных ассигнованиях.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли 79.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели свыше 358 тысяч.