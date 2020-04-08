Путин поручил проверить обоснованность ограничения движения транспорта

https://static.news.ru/photo/2b73a5ec-79af-11ea-8eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава РФ Владимир Путин поручил оценить обоснованность ограничений движения транспорта из-за ситуации с коронавирусом нового типа (COVID-19).

Принимаются ограничительные меры, <...> связанные с движением транспорта — надо посмотреть, что это такое: насколько это необходимо с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией, — приводит слова лидера ТАСС.

Президент также потребовал направить комплексные планы регионов по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекцией COVID-19 в рабочую группу Государственного совета и правительство. Сделать это необходимо незамедлительно, подчеркнул глава государства.

Он также поручил региональным руководителям разработать стратегию на каждый из возможных вариантов развития ситуации с пандемией коронавируса. Только в таком случае принимаемые меры будут своевременными и эффективными, подчеркнул глава государства.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели. В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предугадать, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, невозможно. Однако иметь план на каждый из случаев необходимо, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с министрами и главами регионов.