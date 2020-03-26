https://static.news.ru/photo/0595da2c-6e8b-11ea-93ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с распространением коронавируса в России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией, — цитируют министра «Известия».

Президент выступит с экстренным обращением к нации 25 марта.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом россиян увеличилось на 163 человека за минувшие сутки. Всего заболели 658 жителей страны.

Погибла одна заразившаяся москвичка, но медики объяснили смерть хроническими заболеваниями пациентки. Официально в России никто не погиб от вируса COVID-19, унёсшего жизни 19 тысяч человек в других странах.

В РФ запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты школы и другие образовательные учреждения, с 25 марта начали закрываться развлекательные и досуговые заведения. Региональные власти вводят режим повышенной готовности.