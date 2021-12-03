Путин поручил проработать вопрос о налоговом вычете при инвестициях

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ принять меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян. В частности, предписано обеспечить создание специальных финансовых инструментов. Кроме того, глава государства поручил проработать вопрос о предоставлении налогового вычета гражданам, инвестирующим в российские ценные бумаги. Об этом говорится на сайте Кремля.

Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, — говорится в документе.

Глава государства также поручил предусмотреть возможности для поощрения таких сбережений и стимулирование граждан к хранению средств в ценных бумагах. Реализовать поручение предписано до 15 июля 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить дополнительные средства на борьбу с новым штаммом коронавируса до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.