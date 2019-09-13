https://static.news.ru/photo/c0074c1e-d634-11e9-b690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и ФСБ оценить исполнение природоохранного законодательства на Байкале, в том числе соответствующей федеральной целевой программы, которая рассчитана до 2020 года.

Согласно поручениям, опубликованным на сайте Кремля, проверка коснётся работы сотрудников организаций и должностных лиц, исполнительных властей всей уровней, включая контрольно-надзорные органы.

Также ведомства проанализируют выполнение селезащитных и противопаводковых работ, ведение реестра объектов, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, и ход ликвидации негативных экологических последствий.

Помимо этого, проверку пройдут организация туристической деятельности на Байкале и обращение с отходами ОАО «Байкальский бумажно-целлюлозный комбинат».

Российский лидер поручил правительству, властям Иркутской области и госкорпорации ВЭБ.РФ организовать конкурс на выбор оператора по обезвреживанию отходов Байкальского ЦБК с допуском зарубежных компаний. Предоставить соответствующий доклад необходимо до 1 января будущего года и после отчитываться один раз в квартал.

Как писал News.ru, Путин поручил правительству и Центробанку обсудить с банками возможность реструктуризации кредитов, выданных пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Ответственными за выполнение назначены зампред правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко и глава Банка России Эльвира Набиуллина.