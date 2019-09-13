Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и ФСБ оценить исполнение природоохранного законодательства на Байкале, в том числе соответствующей федеральной целевой программы, которая рассчитана до 2020 года.
Согласно поручениям, опубликованным на сайте Кремля, проверка коснётся работы сотрудников организаций и должностных лиц, исполнительных властей всей уровней, включая контрольно-надзорные органы.
Также ведомства проанализируют выполнение селезащитных и противопаводковых работ, ведение реестра объектов, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, и ход ликвидации негативных экологических последствий.
Помимо этого, проверку пройдут организация туристической деятельности на Байкале и обращение с отходами ОАО «Байкальский бумажно-целлюлозный комбинат».
Российский лидер поручил правительству, властям Иркутской области и госкорпорации ВЭБ.РФ организовать конкурс на выбор оператора по обезвреживанию отходов Байкальского ЦБК с допуском зарубежных компаний. Предоставить соответствующий доклад необходимо до 1 января будущего года и после отчитываться один раз в квартал.
Как писал News.ru, Путин поручил правительству и Центробанку обсудить с банками возможность реструктуризации кредитов, выданных пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Ответственными за выполнение назначены зампред правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко и глава Банка России Эльвира Набиуллина.