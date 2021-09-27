Путин поручил превратить «Учитель года» в телешоу

Президент Владимир Путин потребовал освещать проведение конкурса «Учитель года» в формате шоу на одном из общедоступных телеканалов. Он подписал соответствующее поручение, текст опубликован на сайте Кремля. Эту идею глава государства предлагал ещё в августе, сравнив мероприятие с передачей «Форт Боярд».

Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по образованию с 2022 года обеспечить широкое освещение «Учителя года».

[Поручаю] создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, — говорится в документе.

Для этих целей необходимо будет выделить ежегодное финансирование из бюджета страны. Выполнить требование необходимо до 1 июля 2022 года, а промежуточный доклад кабмину необходимо предоставить до 30 декабря 2021 года.

25 августа на президиуме госсовета по вопросам образования Путин призвал сделать конкурс «Учитель года» похожим по зрелищности на телешоу «Форт Боярд». По его словам, для этих целей следует нанимать креативные команды.

Он говорил, что на шоу «Форт Боярд» люди «хорошо бегают, прыгают» и это смотрят миллионы людей. С учителями можно сделать не хуже, не заставляя их «прыгать по каким-то там фортам», уверен глава государства.