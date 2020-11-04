Путин поручил правительству заняться вопросом выбросов парниковых газов

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию социально-экономического развития страны до 2050 года, в которой будет обеспечен низкий уровень выбросов парниковых газов.

Об этом сообщает ТАСС. Кабмин должен принять меры, которые уже к 2030 году позволят сократить выбросы газов до 70% относительно уровня 1990 года. При этом должны учитываться поглощающая способность лесов и других экосистем.

Путин также поручил создать все необходимые условия для реализации мер по предотвращению и сокращению выбросов газов, а также по увеличению возможностей к их поглощению.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании метеорологов из США, которые установили, что скорость испускания парниковых газов в результате активности людей в 10 раз выше, чем у вулканов прошлого. Специалисты выяснили, что за последние 50–55 млн лет температура планеты увеличилась на 5–8 градусов. За это время мировой океан впитал в себя 15 квадриллионов метрических тонн углерода. Благодаря тому, что выброс углекислых газов происходил медленно, окружающая среда успевала приспособиться к этому. Однако на сегодняшний день выработка парниковых газов происходит с невиданной ранее скоростью за счёт активности человечества.