Путин поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий

https://static.news.ru/photo/0984f87c-4e71-11eb-90a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля подготовить предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Перечень поручений был представлен по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря 2020 года.

Как писал NEWS.ru, в связи с пандемией коронавируса россияне смогут оформить пенсию не выходя из дома. Упрощённый порядок будет действовать до конца 2021 года. Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги». Для этого необходимо указать номер паспорта, СНИЛС, данные о том, работает ли человек и есть ли на иждивении у него несовершеннолетние члены семьи. Претендент также должен указать, есть ли у него право на получение льготной пенсии.

Также пенсию можно оформить через личный кабинет на сайте ПФР, либо связаться со специалистами Пенсионного фонда, если нет возможности воспользоваться электронным заявлением.