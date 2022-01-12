Путин поручил помочь семьям шахтёров, погибших на «Листвяжной»

Президент России Владимир Путин поручил оказать индивидуальную поддержку каждой семье погибших и пострадавших горняков шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом он заявил во время совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Глава государства также призвал избегать лишних формальностей при оказании помощи. Прямую трансляцию совещания ведёт телеканал «Россия 24» на YouTube.

Новый год - это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас ещё и новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать всё, для того чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени, - сказал он.

По словам Путина, разбираться необходимо в каждом конкретном случае, поскольку «семейные отношения разные бывают», в том числе и незарегистрированные гражданские браки. Он подчеркнул, что помощь нужно оказывать исходя из складывающихся реалий.

Путин также дал поручение Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах ЧП на шахте, а также наладить системную работу и контроль, чтобы не допускать в будущем подобных трагедий.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

После этого происшествия на российских шахтах прошли массовые проверки. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек.