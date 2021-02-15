Путин поручил подготовить меры содействия трудоустройства безработных

https://static.news.ru/photo/01b91d7e-6fa7-11eb-abb6-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил подготовить меры по содействию трудоустройства безработных.

Эти меры включают субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан из числа зарегистрированных безработных, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 марта. В дальнейшем чиновники будут отчитываться ежеквартально.

Официальное число зарегистрированных безработных в России составляет 2,5 млн человек. Это на 300 тысяч меньше, чем в декабре 2020 года. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Глава государства поставил цель вернуть рынок труда к показателям 2019 года. Для решения этой задачи необходимо трудоустроить ещё один млн человек из числа безработных.

В рамках проекта «Демография» планируется обучить потерявших работу. Возможностью приобрести новые трудовые навыки могут воспользоваться не менее 115 тысяч человек. В Минтруде пояснили, что безработные без специального образования являются наиболее уязвимой категорией граждан на рынке труда.

Как писал NEWS.ru, больше всего число безработных в России за время пандемии коронавируса увеличилось в Кабардино-Балкарии, Ленинградской области и Ставропольском крае. Наибольшее количество увольнений наблюдалось в сфере научных исследований (3268), денежного посредничества (3047) и управления финансово-промышленными группами (2346).