Путин поручил подготовить меры содействия трудоустройства безработных

Президент России Владимир Путин поручил подготовить меры по содействию трудоустройства безработных.
Эти меры включают субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан из числа зарегистрированных безработных, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.
Поручение должно быть выполнено до 1 марта. В дальнейшем чиновники будут отчитываться ежеквартально.
Официальное число зарегистрированных безработных в России составляет 2,5 млн человек. Это на 300 тысяч меньше, чем в декабре 2020 года. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Глава государства поставил цель вернуть рынок труда к показателям 2019 года. Для решения этой задачи необходимо трудоустроить ещё один млн человек из числа безработных.
В рамках проекта «Демография» планируется обучить потерявших работу. Возможностью приобрести новые трудовые навыки могут воспользоваться не менее 115 тысяч человек. В Минтруде пояснили, что безработные без специального образования являются наиболее уязвимой категорией граждан на рынке труда.
Как писал NEWS.ru, больше всего число безработных в России за время пандемии коронавируса увеличилось в Кабардино-Балкарии, Ленинградской области и Ставропольском крае. Наибольшее количество увольнений наблюдалось в сфере научных исследований (3268), денежного посредничества (3047) и управления финансово-промышленными группами (2346).