Путин поручил отменить уголовную ответственность при возмещении недоимки Путин поручил отказаться от уголовных дел по налоговым преступлениям при возмещении ущерба

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к правительству с поручением к 1 июня подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям в случае полного возмещения недоимки, сообщает пресс-служба Кремля. В законопроекте также должно быть предусмотрено сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам правонарушений.

Правительству совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, администрацией президента и при участии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов, — отмечается в документе.

27 апреля Путин призвал отменить ввозные пошлины на определённые виды сельхозтехники, которая не производится в РФ. Речь идёт о свеклоуборочных, свеклосеющих и картофелеуборочных комбайнах, а также машинах, применяемых в садоводстве.

Президент также пообещал провести индексацию пенсии, пособий и зарплат бюджетников. Ранее глава государства сообщил, что профицит бюджета страны составляет около одного триллиона рублей, что оставляет возможности для индексации.