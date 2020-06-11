Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения

https://static.news.ru/photo/9565b416-ac01-11ea-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство образования до 1 ноября представит идеи по совершенствованию дистанционного образования, сохранив традиционное обучение. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Минобрнауки подготовить совместно с Минпросвещения с учётом опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных организациях, — говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов назначены ответственными за это поручение.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российским вузам необходимо готовиться к возможному продолжению дистанционного обучения, отметив, что пока неясно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом осенью. Угроза коронавируса может ещё раз возникнуть перед страной, потому необходимо быть готовыми к дистанционному формату обучения, писал NEWS.ru.