Путин поручил определить орган по выработке политики в сфере защиты семьи

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. В частности, правительству он поручил до 1 июля определить орган исполнительной власти, отвечающий за госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере защиты семьи и детей.
Рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, — говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Также он поручил законодательно узаконить услуги по социальному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, Путин поручил представить предложения по совершенствованию законодательства РФ в целях предотвращения распространения подростковой токсикомании.