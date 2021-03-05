Путин поручил определить орган по выработке политики в сфере защиты семьи

В течение прошедших суток на территории Москвы медики выявили заражение коронавирусной инфекцией нового типа у 1820 местных жителей. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением болезни.

Также стало известно, что по России за сутки врачи выявили 11 022 новых случая заражения. Исходя из последней обнародованной информации, с начала пандемии в России COVID-19 был диагностирован у 4...