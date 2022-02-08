Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через «Госуслуги»

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на портале госуслуг. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кремля.

Обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на приём к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путём подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг, — говорится в тексте поручений.

Кроме того, глава государства поручил до 31 марта обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса «вызов врача на дом» на портале. Таким образом, в скором времени россияне смогут вызвать медиков на дом через Интернет. Пока не уточняется, как именно будет работать новая система.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 15%. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. При этом, по его данным, число заражений штаммом «омикрон» сократилось на 6%. Кроме того, градоначальник отметил снижение очередей в поликлиниках.