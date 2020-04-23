Путин поручил обеспечить строителей-вахтовиков тестами на COVID-19

https://static.news.ru/photo/6e40731a-853e-11ea-97f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил обеспечить строительную отрасль экспресс-тестами на коронавирус нового типа, в том числе и вахтовиков. Срок исполнения распоряжения лидера — до 1 мая 2020 года.

Документ опубликован на сайте Кремля. В ходе президентского совещания 16 апреля 2020-го гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов попросил организовать медицинское сопровождение строительных объектов и мест проживания рабочих, а также обсудить возможность проверки сотрудников на COVID-19.

За последние сутки в РФ скончались 42 человека, заражённых COVID-19. Общее число жертв инфекции составляет 555 человек. Всего выявлено 62,7 тысячи случаев заболевания, из которых за последние сутки — 4,7 тысячи, из них почти 2 тысячи подтвердили в Москве. Выздоровели около 4,9 тысячи граждан.

В мире заразились примерно 2,6 млн человек. Погибли более 183 тысяч, поправились свыше 713 тысяч.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о проведении за последние сутки 149 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было сделано более 2,4 млн анализов. Под наблюдением в настоящее время остаётся 151 тысяча человек, писал NEWS.ru.