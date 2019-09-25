Президент России Владимир Путин поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона. Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами правительства в ответ на доклады министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и министра энергетики Александра Новака о подготовке к зиме.
Я прошу вас самым внимательным образом за этим наблюдать. Вы знаете, есть абсолютно проблемные регионы. Надо, чтобы всё было в полном объёме, — отметил российский лидер.
По его словам, нужно тщательно проследить за тем, чтобы регионам хватило угля и мазута, передаёт
Ранее News.ru писал, что Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) подключила к теплу 45% жилых зданий столицы. По состоянию на 8:00 24 сентября отопление было подано в 27,14 тысячи объектов, в том числе в 14,77 тысячи жилых домов (45%), 7,7 тысячи социальных объектов (97,9%), 4,66 тысячи офисов, торговых помещений и других зданий (16%).