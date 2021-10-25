Путин поручил обеспечить перевод сотрудников старше 60 лет на удалёнку

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет для вакцинации и формирования иммунитета. Срок соблюдения режима составляет четыре недели, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля.
Кроме того, Путин
Ранее в Нижегородской, Самарской, Новгородской, Курской, Воронежской областях и Пермском крае начались нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября. Во всех шести субъектах будет действовать система QR-кодов, она даст возможность посещать места с большим скоплением людей только тем, кто сделал прививку от коронавируса. Пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции. Предприятиям рекомендовано перевести на удалёнку часть сотрудников.
Новые ограничения по коронавирусу вступают с 25 октября и в Москве. Москвичи старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Также им разрешено оставаться на дачах. Ограничение будет действовать до 25 февраля 2022 года и не распространяется на вакцинированных и тех, кто перенёс заболевание не менее чем полгода назад. Пожилым людям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.