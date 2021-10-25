Путин поручил обеспечить перевод сотрудников старше 60 лет на удалёнку

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет для вакцинации и формирования иммунитета. Срок соблюдения режима составляет четыре недели, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил губернаторам доложить об освобождении от работы на два дня тех, кто сделал прививку от коронавируса. Это должно производиться с сохранением зарплаты. Доклад должен быть сделан до 15 ноября и далее производиться ежемесячно.

Ранее в Нижегородской, Самарской, Новгородской, Курской, Воронежской областях и Пермском крае начались нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября. Во всех шести субъектах будет действовать система QR-кодов, она даст возможность посещать места с большим скоплением людей только тем, кто сделал прививку от коронавируса. Пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции. Предприятиям рекомендовано перевести на удалёнку часть сотрудников.

Новые ограничения по коронавирусу вступают с 25 октября и в Москве. Москвичи старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Также им разрешено оставаться на дачах. Ограничение будет действовать до 25 февраля 2022 года и не распространяется на вакцинированных и тех, кто перенёс заболевание не менее чем полгода назад. Пожилым людям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.