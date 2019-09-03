https://static.news.ru/photo/8a0bce52-ce80-11e9-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина разработает и представит предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, которые занимаются оказанием первичной помощи.

Власти также изучат возможность введения дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, переехавшим в сельскую местность. Поручения должны будут выполнить до 1 ноября, говорится на официальном сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти российских субъектов обязаны активно вмешиваться в ситуацию, когда зарплата врачей опускается ниже средней по экономике.