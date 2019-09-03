Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина разработает и представит предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, которые занимаются оказанием первичной помощи.
Власти также изучат возможность введения дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, переехавшим в сельскую местность. Поручения должны будут выполнить до 1 ноября, говорится на официальном
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти российских субъектов обязаны активно вмешиваться в ситуацию, когда зарплата врачей опускается ниже средней по экономике.