Путин поручил направить часть московского резерва лекарств в регионы

https://static.news.ru/photo/2106c000-a01d-11ea-9575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил направить часть резерва лекарств из Москвы в другие регионы.

Это мера призвана помочь субъектам РФ в борьбе с коронавирусом. Также российский лидер поручил направить бригады московских медиков в те регионы, где ситуация с коронавирусом остаётся наиболее сложной, передаёт ТАСС.

Об этом он попросил мэра столицы Сергея Собянина во время встречи с ним в режиме видеоконференции. По его словам, такая помощь от Москвы сейчас очень востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкалье и некоторых других регионах. Российский лидер при этом отметил, что в столице ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Я бы просил вас, уважаемый Сергей Семёнович, поддержать регионы, направить в эти регионы, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников, — сказал президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство здравоохранения направит документы в правительство с запросом предоставить дополнительные выплаты врачам, работающим в «красной зоне». Регионы уже оценили, сколько им нужно на стимулирующие выплаты медработникам. Поэтому Минздрав направит прошение на выделение дополнительных средств на май и июнь.