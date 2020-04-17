Путин поручил найти применение COVID-центрам после пандемии

https://static.news.ru/photo/724f043c-80b9-11ea-98d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил уже сейчас продумать, как после пандемии будут использоваться новые медцентры и медоборудование. Глава государства также отметил, что победа над коронавирусом будет тем весомее, чем сильнее за это время станет система здравоохранения в России.

Россия обязательно победит эпидемию. Эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи во всех регионах более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные, реальные перемены почувствовали граждане, — заявил Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

17 апреля глава государства должен по видеосвязи принять участие в открытии нескольких COVID-центров. Речь идёт об открытии инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве, многофункционального медицинского центра в Нижнем Новгороде, а также медучреждений по линии Минобороны.

По данным на 17 апреля, в 81 российском регионе за последние сутки подтверждено 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлении 286 пациентов, скончался 41 человек. Всего диагноз COVID-19 поставлен в РФ 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек, писал NEWS.ru.