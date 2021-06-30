Путин поручил найти ответственных за срыв модернизации БАМа и Транссиба

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти должностных лиц, ответственных за задержку модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМ и Транссиб). Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно перечню поручений, к 1 июля правительство и РЖД должны рассмотреть данный вопрос и найти ответственных за срыв сроков. При этом не уточняется, какие именно сроки были сорваны. Формально некоторые работы были закончены даже раньше положенного, однако, по всей видимости, ввод в эксплуатацию отдельных объектов задержался.

Издание также отмечает, что до 15 января 2022 года Счётная палата должна проверить эффективность и результативность использования средств, привлечённых на расширение Восточного полигона. В ведомстве подтвердили, что такое поручение есть, сейчас прорабатывается его включение в план работы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля разработать предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию в некоторых регионах страны. Речь идёт о Сибири и Дальнем Востоке, где электроэнергия может подрожать из-за энергоснабжения участков инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.