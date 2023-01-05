Путин поручил наградить военных из Макеевки, спасавших товарищей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

Бойцы, спасавшие своих сослуживцев после удара ВСУ по Макеевке, будут отмечены наградами, пишет корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина. Как подчеркнул Пушилин во время посещения больницы, где находятся раненые, такое решение принял президент Владимир Путин.

Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей, — заявил Пушилин.

В первую очередь к наградам представят шестерых военнослужащих. При этом Минобороны РФ продолжает собирать информацию об ударе, поэтому не исключается, что этот список станет больше.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО.

Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число умерших военных выросло до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В Минобороны заявили, что массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету стало основной причиной трагедии в Макеевке. Представитель ведомства уточнил, что противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для последующего нанесения удара.