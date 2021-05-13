Путин поручил наградить учителей казанской гимназии

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде учителей и других сотрудников гимназии № 175 в Казани, где произошёл массовый расстрел учеников и педагогов. Об этом сообщает РИА Новости.
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Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее там учился. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.
Сейчас нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова собралась ходатайствовать о награждении учителей казанской гимназии, которые защищали детей во время вооружённого нападения. Она убеждена, что фотографии преподавателей «должны быть в сети Интернет, на страницах СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать».