Путин поручил наградить учителей казанской гимназии

https://static.news.ru/photo/e6574f9e-b3e2-11eb-91b9-96000091f725_660.jpg Фото: Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде учителей и других сотрудников гимназии № 175 в Казани, где произошёл массовый расстрел учеников и педагогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил мужество и профессионализм работников школы, когда те заслоняли собой детей от пуль.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее там учился. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

Сейчас нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова собралась ходатайствовать о награждении учителей казанской гимназии, которые защищали детей во время вооружённого нападения. Она убеждена, что фотографии преподавателей «должны быть в сети Интернет, на страницах СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать».