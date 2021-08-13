Путин поручил наградить военных, погибших при крушении Бе-200 в Турции

Читайте нас в Google Новости

Президент Владимир Путин поручит представить к государственным наградам военных, которые погибли при крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.

Кроме того, глава государства выразил соболезнования семьям погибших россиян и граждан Турции.

Президент поручил министру обороны [Сергею Шойгу] представить российских военных к государственным наградам посмертно, — говорится в сообщении.

О крушении российского Бе-200 стало известно днём 14 августа. Этот самолёт был арендован Турцией у российского Минобороны для тушения лесных пожаров. Вскоре после начала тушения связь с самолётом оборвалась.

На борту находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, которые указывали команде очаги пожаров. Выживших среди них нет. Российское ведомство направило на место происшествия комиссию, которая должна выяснить причины катастрофы.

Минобороны Турции, в свою очередь, направило самолёт и вертолёт на место крушения Бе-200 для проведения спасательных работ.