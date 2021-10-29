Путин поручил Мурашко посетить регионы с критической ситуацией по COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководство Минздрава на месте будет оказывать помощь, сообщает РИА Новости.

Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи, — говорится в сообщении.

Незадолго до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается во всех федеральных округах России, он составляет от 8% до 15%. Количество заражений не растёт лишь в двух регионах. При этом обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан ввели власти всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается двух-трёхкратное увеличение заражений COVID-19 среди несовершеннолетних. Это происходит в связи с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции.