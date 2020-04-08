Путин поручил «донастроить» механизм возвращения россиян

https://static.news.ru/photo/4be10e62-79ca-11ea-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency/Global Look press

Президент Владимир Путин обсудил с председателем правительства Михаилом Мишустиным возвращение россиян из других стран. Он поручил «донастроить» этот механизм.

По его словам, действия необходимо согласовывать не только с Министерством иностранных дел, передаёт ТАСС.

Надо его, этот механизм, отладить, — подчеркнул он.

Политик отметил, что правительство в достаточной степени отладило работу и теперь механизм необходимо дорабатывать с участием регионов. При этом важно точно знать, где находятся граждане РФ.

Нужно наладить механизм получения информации, откуда они, куда хотят попасть, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля Путин обратился к нации с третьим за последнее время заявлением по ситуации с коронавирусом в России. Президент отметил сложность ситуации, объявил о новых мерах финансовой помощи, но вместе с тем призвал региональные власти ослабить ограничения на территориях с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.