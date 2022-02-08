Baza: Медведев возьмёт на контроль рост преступности среди мигрантов

Президент России Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву взять на контроль решение проблемы роста преступности среди мигрантов, сообщает Telegram-канал Baza. Зампред Совбеза должен скоординировать работу всех заинтересованных ведомств на постоянной основе. Глава государства отдал это распоряжение после того, как получил обращение от главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина об увеличении числа преступлений, совершаемых приезжими.

Владимир Путин заинтересовался опасениями главы СК и попросил Совет Безопасности разобраться, действительно ли стоит ужесточать законодательство. Уже на следующий день президент поручил зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву скоординировать работу всех заинтересованных ведомств на постоянной основе, — сообщает Baza.

Совбезу предстоит решить проблемы безопасности без ущерба российской экономике.

Ранее стало известно, что Бастрыкин направил в конце декабря 2021 года Путину письмо, в котором заявил о росте преступности среди мигрантов и предложил ужесточить законодательство. В частности, глава СК РФ выделил инцидент в Выборге, где шесть узбеков избили двух сотрудников полиции.

Бастрыкин подчеркнул, что население начинает формировать «народные дружины». По его словам, локальные конфликты «могут превратиться в массовые уличные беспорядки»,

Глава СК предложил обязать работодателей предоставлять мигрантам жильё и оплачивать им транспорт, ввести геномную регистрацию и налог на использование иностранной рабочей силы, чтобы стимулировать работодателей нанимать россиян.

По подсчётам Бастрыкина, за 11 месяцев 2021 года иностранцы совершили в России 33,5 тысячи преступлений.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв предложил посылать гастарбайтеров в Сибирь и на Дальний Восток. По его мнению, мигрантов-преступников нужно наказывать строже, чем граждан России.