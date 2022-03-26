Путин поручил компенсировать 50% стоимости путёвок на детский отдых
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:39, 26 марта 2022
Отдых во Всероссийском детском центре «Орлёнок»Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Президент России Владимир Путин поручил компенсировать 50% стоимости путёвок на детский отдых, приобретаемых россиянами с 1 апреля, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что предельный размер компенсации составит 20 тысяч рублей.
Обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 г. путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50 процентов стоимости туристского продукта, предоставляемого с 1 мая 2022 г., но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт, — говорится в сообщении.
Кабмин РФ направит в 2022 году около 7,5 млрд рублей на программу возврата половины стоимости путёвки на детский отдых. Об этом на совещании с членами правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его оценке, в этом году возможностями программы смогут воспользоваться не менее 450 тысяч детей.
Кешбэк на детский отдых был введён в 2020 году по предложению президента. Глава государства подчёркивал, что детский отдых должен быть максимально доступным.