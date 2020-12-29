Путин поручил кабмину расширить онлайн-продажи безрецептурных лекарств

https://static.news.ru/photo/22aa8750-4ab0-11eb-9f6b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дальнейшему расширению программы онлайн-продаж безрецептурных лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Список поручений сформирован по итогам социального онлайн-форума партии «Единая Россия», который состоялся 14 декабря 2020 года
Представить предложения по упрощению требований к организациям, которые вправе дистанционным способом осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми на безрецептурной основе, — сказано в перечне поручений.
Идеи должны быть сформированы до 1 февраля 2021 года.
Ответственными за исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Онлайн-продажи безрецептурных лекарств стали актуальны на фоне пандемии коронавируса. Первые аптечные сети получили разрешение на такую торговлю в начале лета.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступили за дистанционную продажу и рецептурных препаратов. Но только после того, как все категории лекарств будут маркированы и в обороте не останется немаркированных партий продукции.