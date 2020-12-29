Путин поручил кабмину расширить онлайн-продажи безрецептурных лекарств

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Настоятель и звонарь храма Святого пророка Илии в Еврейской автономной области предстанут перед судом из-за растления малолетних. Их подозревают в том, что за 12 лет они совершили насильственные сексуальные действия в отношении 53 мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

Расследование уголовного дела уже завершено. Сейчас материалы теперь готовят для передачи в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. Затем его передадут в суд для рассмотрения, пишет MK.ru. Как следует из результатов...