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Путин поручил кабмину расширить онлайн-продажи безрецептурных лекарств

17:58, 30 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дальнейшему расширению программы онлайн-продаж безрецептурных лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Список поручений сформирован по итогам социального онлайн-форума партии «Единая Россия», который состоялся 14 декабря 2020 года

Представить предложения по упрощению требований к организациям, которые вправе дистанционным способом осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми на безрецептурной основе, — сказано в перечне поручений.

Идеи должны быть сформированы до 1 февраля 2021 года.

Ответственными за исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Онлайн-продажи безрецептурных лекарств стали актуальны на фоне пандемии коронавируса. Первые аптечные сети получили разрешение на такую торговлю в начале лета.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступили за дистанционную продажу и рецептурных препаратов. Но только после того, как все категории лекарств будут маркированы и в обороте не останется немаркированных партий продукции.

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