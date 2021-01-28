Путин поручил кабмину обсудить доплаты за классное руководство в колледжах

https://static.news.ru/photo/a82d1c94-6220-11eb-a289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, необходимо рассмотреть вопрос о ежемесячном денежном вознаграждении, которое будет финансироваться из средств федерального бюджета, для сотрудников профессиональных образовательных организаций, которые вместе с педагогической работой занимаются кураторством обучающихся.

Выполнить поручение российского лидера необходимо до 15 марта 2021 года.

Кроме того, глава государства поручил кабмину до 1 сентября следующего года создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального образования.

Перечень поручений по вопросам среднего профессионального образования опубликован на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что весной 2021 года депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект, гарантирующий школьным педагогам защиту от избыточной отчётности. Он должен полностью освободить их от необоснованных запросов на предоставление статистики, которую периодически требуют от школ различные органы власти. Эта тема не раз поднималась в Совете Федерации, о необходимости уменьшения отчётности педагогов говорила и спикер Валентина Матвиенко.