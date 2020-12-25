Путин поручил изменить всероссийскую олимпиаду школьников

https://static.news.ru/photo/867b3578-46cc-11eb-a5b4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству просвещения включить в программу всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) междисциплинарные направления, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов. Также политик призвал оказать содействие образовательному фонду «Талант и успех» в организации ежегодно проводимых мероприятий в центре «Сириус».

Подготовить совместно с образовательным фондом «Талант и успех» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и внести в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников изменения, предусматривающие её проведение как по общеобразовательным предметам, так и по междисциплинарным направлениям, — говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля по итогам заседания попечительского совета фонда «Талант и успех».

Уточняется, что президентское поручение должно быть исполнено до 31 марта 2021 года.

Также Путин поручил со следующего учебного года проводить школьный этап ВОШ с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы образовательного центра „Сириус“». А Министерству культуры поручено оказать содействие Фонду «Талант и успех» в проведении всероссийского фестиваля — конкурса молодых музыкантов и артистов балета «Созвездие» и фестиваля искусств «Сочи. Сириус».

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Он устанавливает особый статус территории, в соответствии с которым «Сириус» будет иметь самостоятельные органы публичной власти. Им будут делегированы отдельные полномочия федеральных, региональных органов власти и полномочия органов местного самоуправления.

Сириус — бывшая территория Адлерского района курортного города Сочи. Она включает в себя Имеретинскую низменность с многочисленными апарт-отелями и Олимпийский парк со спортивными объектами прибрежного кластера.

В 2019 году здесь был образован посёлок городского типа, а в 2020-м — городской округ Сириус. Формально с такой инициативой выступили местные жители, инициативу которых поддержали власти. Сириус был выведен из подчинения властей курорта и региона в ходе преобразования в одноимённую федеральную территорию — первую в России. Это потребовало изменения устава города Сочи и переизбрания мэра, который был вновь утверждён депутатами городского собрания в начале декабря 2020 года.