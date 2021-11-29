Путин поручил главам регионов лично контролировать темпы вакцинации

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать введение коронавирусных ограничений и наращивание темпов вакцинации, сообщается на сайте Кремля. Губернаторы должны будут предоставить доклад по данной работе до 30 ноября текущего года.

Взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции, — говорится в списке поручений.

Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 30 ноября. Далее главы регионов должны будут отчитываться ежемесячно.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что коронавирусные ограничения относятся к числу особых мер, что, в свою очередь, продиктовано беспрецедентной ситуацией, сложившейся во всём мире. По его словам, ограничения призваны стимулировать россиян к вакцинации и ревакцинации.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о введении в России до 1 февраля следующего года «переходного периода» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Меры будут действовать до 1 июня 2022 года.