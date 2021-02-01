Путин поручил Генпрокуратуре проверить данные о давлении на подсудимых

https://static.news.ru/photo/7610e62c-6465-11eb-915e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре России проверить информацию правозащитников о незаконном давлении, которому иногда могут подвергаться фигуранты уголовных дел.

Генеральной прокуратуре РФ провести проверку содержащихся в заслушанных на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2020 года докладах сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел, — приводит РИА Новости выдержку из перечня поручений президента.

Отмечается, что ответственный за выполнение поручения генпрокурор Игорь Краснов должен будет отчитаться о его выполнении к 1 июня 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Генпрокуратуре считают обоснованной замену наказания для оппозиционера Алексея Навального с условного на реальный тюремный срок. В надзорном ведомстве отметили, что солидарны с решением московской ФСИН. Прокуратура будет отстаивать свою позицию в суде. Заседание по делу Навального состоится во вторник, 2 февраля.