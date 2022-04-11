Путин поручил добиться снижения уровня бедности в 2022 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам, сообщили в пресс-службе Кремля. Доложить о проделанной работе необходимо до 15 июня, далее — ежеквартально.

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации <...> обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам, — говорится в поручении главы государства.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв ранее рассказал о двух путях преодоления бедности в России. В первую очередь, по его словам, властям необходимо бороться с неоправданным повышением цен. Также нужно заполнить магазины товаром.

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил депутатам Госдумы как можно скорее разработать механизм списания задолженности по квартплате с малообеспеченных россиян. По его словам, долги необходимо списать с граждан, чей ежемесячный доход ниже 20 тысяч рублей.