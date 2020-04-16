Путин поручил добавить 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

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Верующие во время пандемии коронавирусной инфекции не должны пренебрегать рекомендациями санитарных властей. Также все священнослужители и миряне должны попытаться услышать, что именно хочет сказать им Господь через посланные испытания.

С таким заявлением выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По его словам, в это тяжёлое время россияне «питаются» мыслями и информацией о вирусе, а людей религиозных пусть питают мысли о...