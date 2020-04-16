Путин поручил добавить 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

https://static.news.ru/photo/23a3925e-7ff5-11ea-bef1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин предложил внести в Фонд защиты прав дольщиков дополнительно 30 млрд рублей для завершения строительства проблемных объектов.
Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершённые дома, — цитирует ТАСС Путина.
Кроме того, президент поручил предоставить корпорации «ДОМ.РФ» госгарантию Минфина на 50 млрд рублей для выкупа у застройщиков новых квартир комфорткласса.
Как писал NEWS.ru, ранее в Минстрое предложили включить во второй пакет антикризисных мер докапитализацию Фонда защиты дольщиков в 2020 году в размере 60 млрд рублей. По словам главы ведомства Владимира Якушева, инициатива основана на итогах анализа текущей ситуации в долевом строительстве и условиях, в которых работают застройщики. Средства будут направлены на завершение замороженных проектов и выплату компенсаций. Министр подчеркнул, что программу поддержки дольщиков необходимо продолжать без снижения темпов.